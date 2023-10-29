За сутки на фронте произошло 40 боестолкновений, враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино, - Генштаб
В течение суток, 28 октября, на фронте произошло 40 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 29 октября.
Вражеские обстрелы Украины
Всего враг нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину 5 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА уничтожены.
Ситуация на основных направлениях фронта
В течение суток произошло 40 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Голышевское, Кондратовка, Александрия, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Синьковки и Новоосиново Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Роздоливка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. Нанес авиационный удар в районе Клищиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 12 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Враг нанес авиационные удары у Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Орихив, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Ромашково Херсонской области и Очаков Николаевской области.
ВСУ продолжают ведение наступательной операции
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств противника.
- В частности, за прошедшие сутки российские войска не покидали попыток окружить Авдеевку на Бахмутском направлении, однако украинские защитники отбили там 15 вражеских атак и ликвидировали еще 660 оккупантов.
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