Об этом сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 3 июля.

В сообщении отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

В частности, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Россия нанесла 57 авиаударов и совершила около 60 обстрелов из РСЗО по Украине за прошедшие сутки

Стало известно, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 ударных БПЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 крылатые ракеты и 8 ударных БПЛА.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры пострадало и мирное население.

Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренко Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск на Харьковщине.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Торское - Донецкой.

Бахмутское направление: противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское и Бердичи Донецкой области.

Марьинское направление: противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них – Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационных ударов в районах Угледара, Богоявления и Благодатного. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.