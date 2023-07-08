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За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб

8 июля, 2023 суббота
07:16
Новости

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага

Об этом сообщили в своде от Генштаба.

Также отмечается, что украинскими военными были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Добавляется, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Россия нанесла 53 авиаудара и совершила около 60 обстрелов из РСЗО по Украине за прошедшие сутки

Стало известно, что российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами "Shahed". 12 из 18 этих БПЛА были уничтожены. Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.

За сутки было зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена инфраструктура, пострадали мирные люди.

Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окип, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодязное, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка - Донецкой.

Бахмутское направление: противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

Авдеевское направление: зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: противник нанес авиационный удар у Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: противник нанес авиационный удар возле Великой Новоселки и осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

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