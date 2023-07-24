Об этом сообщили в понедельник, 24 июля, в строительстве Генштаба ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по российскому личному составу и уничтожила 4 разведывательных БПЛА

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В частности, отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.

Враг за сутки нанес 39 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО по Украине

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистические ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил было уничтожено 9 крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Берестово, Новомлынск, Двухлетняя и Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: под плотным огнем артиллерии противника, ВСУ успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под плотным огнем авиации и артиллерии противника, ВСУ отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомис Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области.

В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.