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За сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по личному составу врага, - Генштаб

11 июля, 2023 вторник
07:02
Война с Россией

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений

Об этом стало известно по сведению от Генштаба 11 июля.

Отмечается также, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.

Армия РФ нанесла 48 авиационных удара и совершила 60 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.

Кроме этого, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений, определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

Авдеевское направление: враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: противник нанес авиационный удар у Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

Шахтерское направление: противник нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

  • В ночь на 11 июля после объявления воздушной тревоги в Одесской и Киевской областях, также в самой столице, раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.
Украина
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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