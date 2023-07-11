Об этом стало известно по сведению от Генштаба 11 июля.

Отмечается также, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские военные уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника.

Армия РФ нанесла 48 авиационных удара и совершила 60 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.

Кроме этого, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений, определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Басово, Одноробовка и Ветеринарное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Звановка, Роздоловка, Белогоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестово, Веселое, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

Авдеевское направление: враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: противник нанес авиационный удар у Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа.

Шахтерское направление: противник нанес авиационный удар в районе Отрадного. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Угледар, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львове, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.