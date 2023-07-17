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Обновлено

За сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, ВСУ нанесли 15 ударов по районам скопления живой силы врага

17 июля, 2023 понедельник
08:21
Война с Россией

Российские военные продолжают попытки продвижения на 5 ключевых направлениях, в течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники РФ

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 28 боевых столкновений.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов.

Россияне нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов по Украине в сутки

За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям военных ВСУ и населенным пунктам Украины.

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях: ситуация по направлениям

Вооруженные Силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области и Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Дворичная, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник имел бесполезные попытки наступления восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Северного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Волшебное Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львове, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис, Разлив Херсонской области и город Херсон.

  • За сутки 15 июля на фронте произошло 39 боевых столкновений. Тогда Россия потеряла в Украине 500 военных, 13 БПЛА и пять танков.
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