Об этом 25 июня сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки были пройдены на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - заявил спикер.

Также он отметил, что на Бахмутском направлении в течение суток украинские военные уничтожили 186 окупантов, 224 ранили и 8 взяли в плен.

Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две самоходные артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня "Град", три противотанковых комплекса, три пушки "Мста-Б", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", шесть полевых складов с боеприпасами, три дрона "Ланцет" и один БПЛА "Орлан-10".