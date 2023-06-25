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Главная Война с Россией За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км, - Череватый

За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км, - Череватый

25 июня, 2023 воскресенье
20:48
Война с Россией

Силы обороны Украины в течение суток прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров

Об этом 25 июня сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки были пройдены на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - заявил спикер.

Также он отметил, что на Бахмутском направлении в течение суток украинские военные уничтожили 186 окупантов, 224 ранили и 8 взяли в плен.

Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две самоходные артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня "Град", три противотанковых комплекса, три пушки "Мста-Б", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", шесть полевых складов с боеприпасами, три дрона "Ланцет" и один БПЛА "Орлан-10".

  • 25 июня в Генштабе сообщили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на фронте произошли 29 боевых столкновений.
Украина
военные силы Украины
Бахмут
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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