Об этом сообщило издание Sky News .

Как говорится в сообщении, 22 августа в Великобританию прибыли рекордные 1295 нелегалов на 27 лодках.

"По данным Министерства обороны, рекордные 1295 человек прибыли в Великобританию в понедельник после пересечения Ла-Манша на небольших лодках... Это самый высокий показатель за день с момента начала текущих записей в 2018 году. Предыдущий максимум составил 1185 11 ноября 2021 года". , – пишет Sky News.

Сообщается, что общее количество пересекших Ла-Манш в этом году превысило 22 000 – это почти вдвое больше, чем в то же время в 2021 году.

"Предыдущее общее количество связей в 2022 году составляет 22,7 тыс.; на этот раз в прошлом году было чуть менее 12,5 тыс. Общее количество связей в 2021 году составило 28,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в начале этого года правительство заключило противоречивое соглашение об отправке некоторых мигрантов в Руанду для рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

"Они не смогут вернуться в Соединенное Королевство, а будут иметь право на новую жизнь в африканской стране", - пишет Sky News.

Благодаря мигрантам из Украины население Польши выросло до 41,64 миллиона, а в некоторых городах украинцы теперь составляют треть населения.

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