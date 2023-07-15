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За сутки между украинскими войсками и захватчиками произошло 32 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ

15 июля, 2023 суббота
08:24
Война с Россией

За прошедшие сутки 14 июля между украинскими войсками и российской армией произошло 32 боевых столкновения на четырех направлениях

Об этом утром 15 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения", - говорится в сообщении.

Россия выпустила по Украине 17 "шахедов", 1 управляемую ракету и нанесла 50 авиаударов

За прошедшие сутки враг использовал 17 "шахедов", чтобы нанести удар по территории Украины. Силы обороны смогли уничтожить 16 из них.

Также противник ударил зенитной управляемой ракетой из зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, нанес 50 авиаударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В ночь на 15 июля российские войска также атаковали Украину "шахедами" и зенитными управляемыми ракетами. Информация о последствиях этих атак уточняется.

Ситуация по направлениям

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар району Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Белокопытово, Малушино, Бояро-Лежачие Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец, Тернова Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону.

Россияне осуществили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Двухлетняя, Западная, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки.

Враг нанес авиаудары у Ступочек и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Дружба, Васюкивка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе.

Нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Также совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки.

Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

Совершила обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Украинские воины в свою очередь продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ за прошедшие сутки 13 ударов по районам сосредоточения окупантов и поражения 9 вражеских артиллерийских средств

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

  • В ночь на 15 июля в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога, в Запорожье раздались взрывы.
Украина
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Луганщина
военные силы Украины
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Донетчина
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