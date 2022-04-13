За сутки Харьковщина подверглась 53 обстрелам, погибли 7 человек, - председатель ОВА
За минувшие сутки на Харьковщине оккупационные войска нанесли 53 удара из артиллерии и РСЗО, к сожалению, в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей, погибли 7 человек
Об этом сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
"Россияне продолжают терроризировать мирное население. За минувшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара из артиллерии и РСЗО. К сожалению, за сутки по области в результате обстрелов оккупантов пострадали 22 мирных жителя, из них - 3 детей. Погибли - 7 человек. Двухлетний мальчик получивший ранение от обстрелов несколько дней назад, умер в больнице. Мы ничего не простим! Враг действует жалкими методами, терроризируя гражданских", - написал Синегубов.
Глава Харьковской ОВА также подчеркнул, что оснований для эвакуации из Харькова нет
Уважаемые жители Харьковщины, докладываю о ситуации на 13 апреля.
"Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие! Есть успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому - наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области", - написал Синегубов.
- Отметим, 1 617 многоэтажных жилых домов разрушены в Харькове с начала полномасштабного нападения РФ на Украину.
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