За сутки из-за атак россиян погиб житель Донецкой области, еще 7 получили ранения
25 января от российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, Донбасса. Еще семеро мирных жителей области получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 25 января захватчики ранили трое жителей Парасковеевки, а также жителя Бахмута, Красногоровки, Торецкая и Бердичев.
Также от действий россиян погиб человек в Бахмуте.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ убило 1320 жителей Донецкой области, 2896 – ранены.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул глава ОВА.
- Напомним, в течение суток 25 января враг атаковал Бахмутское направление, огневого поражения потерпели 22 населенных пункта: Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка и другие. Донецкая область.
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