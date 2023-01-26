За сутки из-за атак россиян погиб житель Донецкой области, еще 7 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки 25 января захватчики ранили трое жителей Парасковеевки, а также жителя Бахмута, Красногоровки, Торецкая и Бердичев.

Также от действий россиян погиб человек в Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ убило 1320 жителей Донецкой области, 2896 – ранены.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в течение суток 25 января враг атаковал Бахмутское направление, огневого поражения потерпели 22 населенных пункта: Ивановское, Краснополовка, Спирное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка и другие. Донецкая область.

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