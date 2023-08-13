Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенок.

"Спасибо волонтерам Единого координационного гуманитарного центра, местным властям, служащим полиции, ГСЧС и всем причастным к эвакуации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все эвакуированные получают необходимую помощь: бесплатное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций.