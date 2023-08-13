За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, в том числе 36 детей
За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, среди них - 36 детей и 4 человека с инвалидностью
Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Отмечается, что всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенок.
"Спасибо волонтерам Единого координационного гуманитарного центра, местным властям, служащим полиции, ГСЧС и всем причастным к эвакуации", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все эвакуированные получают необходимую помощь: бесплатное проживание, гуманитарную помощь, медицинскую поддержку, помощь в оформлении справок ВПЛ и соответствующей денежной помощи от государства и международных организаций.
- Напомним, российские террористы утром 12 августа обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное