Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника", - говорится в утренней сводке.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА "Орлан".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

В Николаевской области украинские защитники ликвидировали около 60 захватчиков, а в Запорожской области ранили около 50 солдат.

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