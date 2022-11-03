За сутки авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага
Украинские защитники ударили по сосредоточению вооружения и военной техники РФ, а также позициях средств противовоздушной обороны. Сбиты и 10 беспилотников противника
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника", - говорится в утренней сводке.
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА "Орлан".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.
- В Николаевской области украинские защитники ликвидировали около 60 захватчиков, а в Запорожской области ранили около 50 солдат.
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