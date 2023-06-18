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За сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления врага

18 июня, 2023 воскресенье
07:18
Война с Россией

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. На фронте произошло более 20 боевых столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 июня.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса", - говорится в сообщении.

Армия России нанесла 43 авиаудара и произвела 51 обстрел из РСЗО по населенным пунктам Украины за сутки

Российская армия за минувшие сутки нанесла ракетно-авиационный удар по позициям наших войск и населенным пунктам, применив реактивные системы залпового огня. Враг совершил 4 ракетных удара по территории Украины.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 43 авиационных удара, также произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе сообщают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг сосредоточен на 4 направлениях, произошло 26 боевых столкновений

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искростовщина, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренко Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелка, Старица, Огурцово, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляно, Охримовка, Круглое, Бударки и Комиссарово в Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового в Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двухлетнему, Западному, Каменка, Кисловке Харьковской области и Новоселовскому - Луганской.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки в Луганской области, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подвергли Стельмаховку, Невское и Белогоровку Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевку, Спорное и Серебрянку - Донецкой.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанесли авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении РФ проводила наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанесла авиационные удары возле Золотой Нивы, Благодатного и Угледара. Совершила обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан в Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобковое, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Новодмитровка, Красный Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Берегово, Ромашково, Кропивницкое, Днепровское, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

ВСУ поразили 3 пункта управления, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения врага

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях", - сообщают в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что на временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта. В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из мобилизованных. В розыск привлекли подразделения Росгвардии.

  • За прошедшие сутки 17 июня авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Днепропетровщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Никополь
Харковщина
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