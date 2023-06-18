За сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам скопления врага
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. На фронте произошло более 20 боевых столкновений
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 июня.
"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса", - говорится в сообщении.
Армия России нанесла 43 авиаудара и произвела 51 обстрел из РСЗО по населенным пунктам Украины за сутки
Российская армия за минувшие сутки нанесла ракетно-авиационный удар по позициям наших войск и населенным пунктам, применив реактивные системы залпового огня. Враг совершил 4 ракетных удара по территории Украины.
Всего за прошедшие сутки враг нанес 43 авиационных удара, также произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе сообщают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Враг сосредоточен на 4 направлениях, произошло 26 боевых столкновений
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искростовщина, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренко Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелка, Старица, Огурцово, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляно, Охримовка, Круглое, Бударки и Комиссарово в Харьковской области.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового в Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двухлетнему, Западному, Каменка, Кисловке Харьковской области и Новоселовскому - Луганской.
На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки в Луганской области, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подвергли Стельмаховку, Невское и Белогоровку Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевку, Спорное и Серебрянку - Донецкой.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанесли авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.
Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении РФ проводила наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанесла авиационные удары возле Золотой Нивы, Благодатного и Угледара. Совершила обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан в Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобковое, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Новодмитровка, Красный Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Берегово, Ромашково, Кропивницкое, Днепровское, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
ВСУ поразили 3 пункта управления, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения врага
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях", - сообщают в Генштабе ВСУ.
Также отмечается, что на временно захваченных территориях Луганской области российские дезертиры бегут с фронта. В лесных посадках, рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из мобилизованных. В розыск привлекли подразделения Росгвардии.
- За прошедшие сутки 17 июня авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
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