За сутки армия врага убила мирного жителя Донбасса, двоих ранила

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

За сутки россияне убили одного жителя поселка Очеретино Покровского района. Еще один человек там получил ранение.

Также поражения потерпел украинец в поселке Кураховка.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли не менее 1465 человек, 3382 получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!", - подчеркнул глава области.