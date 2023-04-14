За сутки армия врага убила мирного жителя Донбасса, двоих ранила
В результате обстрелов российских войск 13 апреля населенных пунктов Донецкой области погиб мирный житель, еще двое потерпели поражение разных степеней тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
За сутки россияне убили одного жителя поселка Очеретино Покровского района. Еще один человек там получил ранение.
Также поражения потерпел украинец в поселке Кураховка.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли не менее 1465 человек, 3382 получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!", - подчеркнул глава области.
- 9 апреля российская армия ранила 4 жителей Донбасса: в Дружковке, Курахово и Константиновке. В ночь на 10 апреля РФ обстреляла кладбище в Краматорске.
- 10 апреля российская армия ранила пятерых мирных жителей Донецкой области.
- 12 апреля российское войско били по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб человек, двое потерпели поражение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.41
Покупка 37.41Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.52
- Актуальное
- Важное