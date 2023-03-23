За сутки армия РФ убила двух жителей Донбасса, четверо ранены

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

Ночью враг гнал по городу Краматорск и окрестностям. В результате обстрелов повреждены по меньшей мере три дома, котельная и гаражи.

По меньшей мере, 7 домов повреждены в Очеретинской общине – под обстрелами Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинском обществе страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

На Горловском направлении в городе Часов Яр повреждены четыре жилых дома и хозяйственное сооружение. Единичные обстрелы были в Торецкой и Соледарской общинах.

Под российский огонь на Лисичанском направлении попали населенные пункты Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской общины, Северск и Серебрянка Северской общины.

На Донецком направлении город Авдеевка потерпел авиаракетный удар – три ракеты попали на территорию коксохимического завода.

22 марта рашисты убили двух жителей Авдеевки. Четыре человека в области получили ранения. В частности, по одному украинцу пострадали в населенных пунктах Святогорск, Константиновка, Ивановское и Бахмут.