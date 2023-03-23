За сутки армия РФ убила двух жителей Донбасса, четверо ранены
За сутки 22 марта российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, по меньшей мере четверо потерпели поражение разной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
Ночью враг гнал по городу Краматорск и окрестностям. В результате обстрелов повреждены по меньшей мере три дома, котельная и гаражи.
По меньшей мере, 7 домов повреждены в Очеретинской общине – под обстрелами Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинском обществе страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.
На Горловском направлении в городе Часов Яр повреждены четыре жилых дома и хозяйственное сооружение. Единичные обстрелы были в Торецкой и Соледарской общинах.
Под российский огонь на Лисичанском направлении попали населенные пункты Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской общины, Северск и Серебрянка Северской общины.
На Донецком направлении город Авдеевка потерпел авиаракетный удар – три ракеты попали на территорию коксохимического завода.
22 марта рашисты убили двух жителей Авдеевки. Четыре человека в области получили ранения. В частности, по одному украинцу пострадали в населенных пунктах Святогорск, Константиновка, Ивановское и Бахмут.
- На протяжении суток российская армия атаковала Донбасс, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
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