Россияне в глубокой обороне в Херсонской области, - Гуменюк
За сутки армия РФ потеряла в Украине 630 солдат, 4 танка и 2 средства ПВО, - Генштаб
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 233440 солдат, 4074 танков и 410 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 233 440 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4074 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4346 (+16) ед,
- РСЗО – 661 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 410 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14),
- крылатые ракеты ‒ 1271 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6914 (+16) ед,
- специальная техника – 619 (+7).
Данные уточняются.
- Также 8 июля сообщалось, что Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.
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