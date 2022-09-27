За сутки армия РФ потеряла на войне в Украине 550 оккупантов, 16 танков, 7 беспилотников и самолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 57,7 тыс. оккупантов, 2306 танков, 4881 боевую машину, 261 самолет и 977 БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .
В период с 24 февраля по 27 сентября враг потерял:
- личного состава – около 57 750 (+550) оккупантов
- танков – 2306 (+16) ед.
- боевых бронированных машин – 4881 (+24) ед.
- артиллерийских систем – 1378 (+9) ед.
- РСЗО – 331 (+1) ед.
- средств ПВО – 175 (+3) ед.
- самолетов – 261 (+1) ед.
- вертолетов – 224 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7)
- крылатых ракет – 241 (+0)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3730 (+19) ед.
- специальной техники – 131 (+0)
26 сентября наибольшие потери рашисты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
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