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За сутки армия РФ потеряла 410 военных, 4 крылатые ракеты и 5 средств ПВО, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 210 350 военных, 1136 крылатых ракет и 349 средств ПВО
Об этом 5 июня сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 210350 (+410) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3567 (+12) ед,
- РСЗО – 584 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 349 (+5) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1136 (+4),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6312 (+7) ед,
- специальной техники – 484 (+5).
Данные уточняются.
- 5 июня в возведении Генштаба сообщалось, что армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
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