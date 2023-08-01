Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09:00 в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки — 11 обстрелов, враг бил из минометов, САУ, РСЗО.

Семеновская громада Новгород-Сиверского района: 3 обстрела в направлении села Николаевка, 9 взрывов от мин; 4 обстрела в направлении села Железный Мост, 48 взрывов от мин; обстрел в направлении села Карповичи, 4 взрыва от мин; обстрел в направлении села Галагановка, 29 взрывов от мин.

Новгород-Сиверская громада: в направлении села Красный Хутор 2 взрыва от САУ.

Сумщина : ночью и утром - 3 обстрела. Враг обстрелял 3 населенных пункта в Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской громадах. Предварительно, без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

В течение дня было совершено 28 вражеских обстрелов. Обстреляно 17 населенных пунктов в 8 громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.

В Великописаревской громаде был ранен один человек, повреждены 4 домохозяйства.

Днепропетровщина : россияне попали ракетами по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, а также по зданию одного из учебных заведений города. Шесть человек погибли, среди них 10-летняя девочка. Общее количество пострадавших 81, в том числе 7 детей.

Запорожская область : за минувшие сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 громадам области. Поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина : минувшей ночью враг нанес удары по г. Харьков ударными БПЛА типа Shahed; часть из них были сбиты ПВО.



В результате повреждено двухэтажное здание велотрека спорткомплекса "Динамо", 63-летний охранник спорткомплекса получил ранения и был госпитализирован.

Слобожанское направление: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Чугуевского района.

Купянское направление: враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Одрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное.

Луганщина : враг не прекращает терроризировать артиллерией населенные пункты, в частности Белогоровку и Невское. За сутки противник совершил 102 обстрела.

Донетчина : россияне осуществили 21 обстрел населенных пунктов области: Авдеевка, Курахово, Краматорск, пгт Великая Новоселка, пгт Нью-Йорк, с.Веселое, с.Зоряное, с.Клещиевка, с.Шахтерское, с.Яблуновка.

Повреждены 34 жилых дома, админздание Донецкой ОВА, 3 помещения завода ПАО "КЗВВ", школа-интернат, помещение железнодорожной станции, железнодорожный путь, 16 железнодорожных вагонов, 2 складских помещения, ЛЭП.

За сутки на Донетчине погибли 2 человека, еще 3 получили ранения.

Николаевщина : вчера в течение дня и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 51 обстрел, из них по Херсону – 12.

В результате обстрелов вчера утром по Херсону под огонь попали работники коммунального предприятия. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. Еще четверо его коллег получили ранения.

Также в результате обстрелов Херсона тяжелые травмы получила 16-летняя девушка. Врачи борются за ее жизнь. Ранения получили и пятеро волонтеров общественной организации, которые помогали херсонцам прийти в себя после затопления и коммунальщик из Кировоградщины. Под завалами собственного дома погибла 80-летняя женщина, проживавшая в поселке Козацкое

Всего за сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 4 человека погибли, 18 получили ранения.