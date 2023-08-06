За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
За сутки 5 августа российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего 2 человека погибли, 11 получили ранения
Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09:00 в областных военных администрациях.
Хмельницкая область
Ночью взрывы зафиксированы в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. Силы ПВО сбили большинство ракет. В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, коммунальное учреждение культуры и помещения автовокзала, возник пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора. Возгорание склада ликвидировали. В результате взрыва травмы получил работник объекта.
Ривненщина
В Ривненской области в ходе ночной воздушной тревоги зафиксированы взрывы в Дубенском районе. Последствия уточняются.
Черкасская область
Ночью ПВО сбила крылатую ракету. Сообщений о ранениях, повреждениях имущества или пожарах не поступало.
Черниговщина
За сутки зафиксировано 6 обстрелов, враг использовал минометы, артиллерию и гранатометы.
Сумщина
Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов. Зафиксировано 19 взрывов. россияне обстреляли 6 населенных пунктов из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов. Предварительно, без жертв и разрушений.
Днепропетровщина
Вчера вражеские снаряды снова падали на Никопольщину. Агрессор накрыл ее артиллерийским огнем. В течение ночи враг трижды ударил по району. Выпустил из тяжёлой артиллерии десяток снарядов. Они улетели на Никополь и Марганецкую громаду. Без жертв.
Запорожская область
Враг активизировал обстрелы свободной территории Запорожской области. Повреждены многоэтажные и частные дома, коммунальные объекты. Всего за сутки российскими войсками совершено 95 ударов по 21 населенному пункту. Обошлось без пострадавших.
Ночью россияне в очередной раз атаковали окрестности Запорожья: взрывной волной повреждены складские помещения объекта инфраструктуры, произошло возгорание сухой травы вокруг. В Камышевахе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.
Николаевщина
Этой ночью силами и средствами ПВО были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed-136.
Вчера враг совершил артиллерийские обстрелы г. Очаков Очаковской громады. Повреждены жилые дома. Пострадавших нет.
Харьковщина
Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения.
За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Получил осколочное ранение мужчина.
Херсонщина
По Херсонской области за сутки враг совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов, из них по Херсону – 8 обстрелов (24 снаряда). Российские войска попали в районы 15 населённых пунктов. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.
Луганщина
За сутки российские войска совершили 147 обстрелов (613 снарядов).
Донетчина
В Донецкой области за сутки россияне совершили 10 обстрелов 6 населенных пунктов. 1 человек ранен.
- Напомним, Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами". Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа.
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