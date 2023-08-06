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За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах

6 августа, 2023 воскресенье
15:06
Война с Россией

За сутки 5 августа российская армия нанесла удары по девяти областям Украины, в результате чего 2 человека погибли, 11 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09:00 в областных военных администрациях.

Хмельницкая область

Ночью взрывы зафиксированы в Староконстантиновской и Хмельницкой громадах. Силы ПВО сбили большинство ракет. В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, коммунальное учреждение культуры и помещения автовокзала, возник пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора. Возгорание склада ликвидировали. В результате взрыва травмы получил работник объекта.

Ривненщина

В Ривненской области в ходе ночной воздушной тревоги зафиксированы взрывы в Дубенском районе. Последствия уточняются.

Черкасская область

Ночью ПВО сбила крылатую ракету. Сообщений о ранениях, повреждениях имущества или пожарах не поступало.

Черниговщина

За сутки зафиксировано 6 обстрелов, враг использовал минометы, артиллерию и гранатометы.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов. Зафиксировано 19 взрывов. россияне обстреляли 6 населенных пунктов из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов. Предварительно, без жертв и разрушений.

Днепропетровщина

Вчера вражеские снаряды снова падали на Никопольщину. Агрессор накрыл ее артиллерийским огнем. В течение ночи враг трижды ударил по району. Выпустил из тяжёлой артиллерии десяток снарядов. Они улетели на Никополь и Марганецкую громаду. Без жертв.

Запорожская область

Враг активизировал обстрелы свободной территории Запорожской области. Повреждены многоэтажные и частные дома, коммунальные объекты. Всего за сутки российскими войсками совершено 95 ударов по 21 населенному пункту. Обошлось без пострадавших.

Ночью россияне в очередной раз атаковали окрестности Запорожья: взрывной волной повреждены складские помещения объекта инфраструктуры, произошло возгорание сухой травы вокруг. В Камышевахе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.

Николаевщина

Этой ночью силами и средствами ПВО были уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed-136.

Вчера враг совершил артиллерийские обстрелы г. Очаков Очаковской громады. Повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Харьковщина

Вчера вечером, около 20:20, россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, погибли 2 мужчин, еще 4 получили ранения.

За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Получил осколочное ранение мужчина.

Херсонщина

По Херсонской области за сутки враг совершил 46 обстрелов, выпустив 188 снарядов, из них по Херсону – 8 обстрелов (24 снаряда). Российские войска попали в районы 15 населённых пунктов. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Луганщина

За сутки российские войска совершили 147 обстрелов (613 снарядов).

Донетчина

В Донецкой области за сутки россияне совершили 10 обстрелов 6 населенных пунктов. 1 человек ранен.

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