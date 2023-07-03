Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Хмельнитчина: во время воздушной тревоги на территории Хмельнитчины силами противовоздушной обороны уничтожены ударные БПЛА типа "шахед". По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кировоградщина: ночью область была атакована вражескими дронами Shahed-136/131, работала ПВО. Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина: за сутки область подверглась 3 обстрелам. Корюковский и Новгород-Северский районы, армия РФ обстреляла из минометов, без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 5 обстрелов Хотинской, Середино-Будской, Белопольской и Эсманской общин.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская общины.

Краснопольская община: в результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета.

в результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета. Путивльская община: разрушен частный дом, еще один дом поврежден.

Запорожская область: оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел Запорожской области. В настоящее время зафиксировано 33 сообщения о разрушении.

Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом.

Также рашисты попали по Орехову, из БПЛА атаковали Малиновку, 6 ударов РСЗО по Левадному и Новодаровке, 64 артиллерийских ударов пришлось по Таврическому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Пятихаткам, Приморскому, Каменскому.

Трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове.

Днепропетровщина: вчера в течение дня агрессор дважды устроил по Никопольскому району. Попал из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкому обществу.

Поздним вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь. Пострадала 86-летняя женщина: минно-взрывная травма и осколочное ранение. В городе Никополь повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто.

Харьковщина: на Слобожанском враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани Харьковского района и Волчанского Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовке, Кисловке и Берестову.

Вчера оккупанты нанесли удары по с. Куриловка Купянского района. Повреждены жилые дома, пострадавших и погибших нет.

Луганщина: в течение суток враг нанес мощные удары с воздуха по Диброве, Белогоровке, Новолюбовке. Под ежедневными обстрелами находится Невское. За сутки противник совершил 113 обстрелов.

Донетчина: решисты обстреляли населенные пункты: Курахово, Торецк, Авдеевка, Константиновка, Покровск, с. Новый Комар, Краматорск, с. Белокузминовка, с.Благодатное. Повреждены 18 жилых домов, резервуар для азота, оборудование шахты "Торецкая", 2 гаража, здание хлебозавода, здание зернохранилища.

Николаевщина: вчера враг совершил артиллерийский обстрел береговой полосы Куцурубской общины. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 85 обстрелов, из них по Херсону - 9 обстрелов. Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области, здания фермы, здание аптеки, площадь им. Дубинды. Всего из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

В Посаде-Покровском во время полевых работ на российской взрывчатке взорвался тракторист. Из-за детонации взрывоопасного предмета 48-летний мужчина получил контузию, ранения. Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.