За сутки 8 мая в Харьковской области три человека погибли в результате обстрелов, оккупанты нанесли артудар по Харькову

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.

"Всего за сутки 8 мая по Харьковской области из-за обстрелов россиян - 9 раненых, 3 человека, к сожалению, погибли", - написал он.

Российские оккупанты нанесли по Харькову один артиллерийский удар в районе Сокольников. Обстреляли также Харьковский район (Русские Тишки, Циркуны, Михайловку, Рай-Оленовка), из-за чего четыре человека получили ранения. В Циркунах погиб человек.

"В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе – 3 раненых, 2 погибших", – указал Синегубов.

Кроме того, вечером 8 мая рашисты обстреляли Лозовскую, Золочевскую общины, в результате чего ранения получили два человека.

Продолжаются бои на Изюмщине, однако там враг пока отказался от активного наступления и перегруппировывается, чтобы удержать занятые позиции.

Напомним, на Изюмском направлении ВСУ уничтожили базу вражеской техники.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей не ходить в мемориал Славы 9 мая из-за того, что россияне могут планировать провокации в этот день.

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