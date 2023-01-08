Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграмме.

Отмечается, что по состоянию на 09:00 8 января известно о двух погибших и 9 раненых украинцах в результате российской полномасштабной вооруженной агрессии.

Погибли мирные жители Харьковщины и Донбасса, в Донецкой области еще 8 гражданских людей получили ранения. В Херсонской области, как отмечается, один житель ранен.

Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.

Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.

Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская общины.

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