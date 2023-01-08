За сутки 7 января от российской вооруженной агрессии погибли два украинца, еще 8 получили ранения
В течение 7 января россияне убили двое гражданских украинцев, еще восемь получили ранения от полномасштабной вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграмме.
Отмечается, что по состоянию на 09:00 8 января известно о двух погибших и 9 раненых украинцах в результате российской полномасштабной вооруженной агрессии.
Погибли мирные жители Харьковщины и Донбасса, в Донецкой области еще 8 гражданских людей получили ранения. В Херсонской области, как отмечается, один житель ранен.
- Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.
- Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.
- Ночью 8 января оккупанты били по Никопольщине из тяжелой артиллерии: под вражеским огнем оказались Мировская и Красногригорьевская общины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное