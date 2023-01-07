За сутки 6 января оккупанты убили 2 гражданских жителей Донбасса, 7 получили ранения
В течение суток 6 января от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По данным главы ОВА, за сутки 6 января от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе.
Отмечается, что еще семь гражданских людей получили ранения: 5 в Бахмуте, 1 житель Предтечино и житель Курахово.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - написал Павел Кириленко.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня в Украине. Еспресо проинформировало , как на это отреагировали в Украине.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".
-
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное