За сутки 6 января оккупанты убили 2 гражданских жителей Донбасса, 7 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По данным главы ОВА, за сутки 6 января от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Красной Горе.

Отмечается, что еще семь гражданских людей получили ранения: 5 в Бахмуте, 1 житель Предтечино и житель Курахово.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - написал Павел Кириленко.