За сутки 5 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате действий российской армии
За минувшие сутки, 10 апреля, российская армия ранила пятерых мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что ранены мирные жители Бахмута, Торецка, Константиновки, Очеретина и Максимилиановки.
Всего за все время полномасштабной войны Россия ранила 3372 жителей Донбасса, убила 1463 жителя региона. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.
- 9 апреля российская армия ранила 4 жителей Донецкой области: в Дружковке, Курахово и Константиновке. В ночь на 10 апреля РФ обстреляла кладбище в Краматорске.
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