За сутки 5 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате действий российской армии

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что ранены мирные жители Бахмута, Торецка, Константиновки, Очеретина и Максимилиановки.

Всего за все время полномасштабной войны Россия ранила 3372 жителей Донбасса, убила 1463 жителя региона. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество сосчитать невозможно.