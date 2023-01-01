За сутки 31 декабря 50 украинцев получили ранения из-за атак РФ
В течение 31 декабря оккупанты били по Украине: из-за российских атак 50 украинцев получили ранения, два человека погибли
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в телеграме.
Кирилл Тимошенко опубликовал данные о количестве жертв среди гражданского населения за сутки 31 декабря: оккупанты ранили 50 человек, еще двое - погибли.
Больше всего людей получили ранения в городе Киев - 22, один человек погиб в результате действий РФ.
В Хмельницкой области - 10 раненых мирных жителей, в Херсонской один человек погиб, еще 4 ранены, в Николаевской области пострадали 6 человек, в Запорожье - 5, также по 1 раненому на Днепропетровщине, Харьковщине и в Донецкой области.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили террористы. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
- В течение 31 декабря захватчики осуществляли артиллерийские и минометные обстрелы городов и сел Харьковщины: в Купянске масштабные пожары.
- В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
- 31 декабря россияне атаковали Николаевскую область: днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА
- В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.
- За сутки 31 декабря россияне нанесли 40 ударов по территории Херсонщины, в новогоднюю ночь РФ попала в Херсонскую областную детскую больницу, есть погибший и раненый.
- В результате обстрела Запорожья 31 декабря разрушен дом, также ранены три человека - среди них беременная женщина и девочка-подросток.
- 31 декабря россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены восемь человек , умерла 22-летняя девушка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после ракетного удара по городу.
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