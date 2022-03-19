За сутки 18 марта ВСУ поразили 12 воздушных целей врага

Об этом сообщается в официальном Facebook Комадирование Воздушных сил ВСУ, информирует Эспрессо.TV

18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухотных войск.

В сообщении отмечается: "В общей сложности за сутки 18 марта противовоздушной обороной уничтожено по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов: два самолета, три вертолета, три БПЛА и четыре крылатые ракеты".

Напомним, вчера ПС ВСУ сообщали , что за предыдущие сутки уничтожены 11 воздушных целей врага.

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