Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в тексте прессслужбы.

В Генштабе подчеркнули, что остается угроза российских ракетных и авиационных ударов по украинской критической инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, специалисты не выявили признаков наступательных группировок врага.

В Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелеча, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеским огнем оказались районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях огневого поражения войск РФ потерпели более 25 населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Железное, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг гатив вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях кафиры в дальнейшем уничтожают из артиллерии гражданскую инфраструктуру городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населенных пунктов, среди них: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово Херсонской области.

Напомним, во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре, а в Киеве - по энергоинфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом под завалами люди.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отчитывался , что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 76 ракет, 60 из них сбили силы противовоздушной обороны.

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