Оперативную информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

С 24 февраля украинское ПВО уничтожило 201 самолет РФ.

"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается. Также 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", - говорится в отчете.

Не остается в стороне и украинская авиация, уничтожившая 14 мая взводный опорный пункт РФ, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и 30 оккупантов.

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