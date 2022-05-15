За сутки 14 мая украинское ПВО уничтожило 7 беспилотников и 1 вражеский самолет
В субботу, 14 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила 7 беспилотников и 1 вражеский самолет РФ
Оперативную информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
С 24 февраля украинское ПВО уничтожило 201 самолет РФ.
"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается. Также 7 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", - говорится в отчете.
Не остается в стороне и украинская авиация, уничтожившая 14 мая взводный опорный пункт РФ, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и 30 оккупантов.
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