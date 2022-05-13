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Главная война с Россией За сутки 12 мая Россия потеряла на Востоке 180 человек, 6 танков и одну ракетную систему, - ОТУ "Схід"

За сутки 12 мая Россия потеряла на Востоке 180 человек, 6 танков и одну ракетную систему, - ОТУ "Схід"

13 мая, 2022 пятница
00:33
война с Россией

12 мая армия РФ потеряла на Востоке Украины 180 человек, 6 танков, 6 БМП, 2 БТР и 1 реактивную систему залпового огня

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору. Так, 12 мая наши защитники отразили 6 атак российских фашистских войск", - подчеркнули в ВСУ.

Всего 12 мая потери россиян на Востоке составляют: до 180 личного состава, 6 танков, 6 БМП, 2 БТР, 2 МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач бронированный), 3 САУ (самоходных артиллерийских установок), 1 РСЗО минометные расчеты и 3 машины.

"Смерть врагам", - подытожили в ВСУ.

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русская агрессия
война
потери России
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