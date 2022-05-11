За сутки 10 мая украинское ПВО уничтожило 4 БпЛА и 1 вражеский вертолет
Во вторник, 10 мая, Противовоздушная оборона Украины уничтожила 1 вертолет и 4 беспилотника россиян
Оперативную информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
С 24 февраля украинское ПВО уничтожило 199 самолетов РФ.
"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на "победоседье". Берегут московиты!", - пошутили в ВСУ.
Всего за сутки 10 мая поражено 4 воздушных цели РФ: 1 вертолет и 4 БпЛА ОТР.
- 10 мая удалось освободить 4 села в Харьковской области и удержать оборону возле Изюма.
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