Оперативную информацию сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

С 24 февраля украинское ПВО уничтожило 199 самолетов РФ.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ! Даже воздушный парад отменили на "победоседье". Берегут московиты!", - пошутили в ВСУ.

Всего за сутки 10 мая поражено 4 воздушных цели РФ: 1 вертолет и 4 БпЛА ОТР.

10 мая удалось освободить 4 села в Харьковской области и удержать оборону возле Изюма.

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