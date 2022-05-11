За сутки 10 мая на Юге убито 79 россиян и уничтожено 12 единиц техники, в том числе гаубицы
За сутки 10 мая украинские защитники на Юге убили 79 россиян и уничтожили 12 единиц вражеской техники
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
Кроме гаубиц были уничтожены БПЛА, автомобильная и бронированная техника.
"В общей сложности нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на враждебных позициях. Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых, кроме БпЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника", – говорится в отчете.
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