За сутки 10 декабря россияне нанесли 3 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

За минувшие сутки, 10 декабря, оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также нанесли 3 ракетных и 17 авиационных ударов.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по энергосистеме и объектам критической инфраструктуры Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела значительных изменений, специалисты не выявили признаки формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне в дальнейшем удерживают войска на приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях. Под огнем артиллерии и минометов оказались населенные пункты Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ обстреливали позиции ВСУ около 20 городов и сел. В частности, под вражеским огнем оказались Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции украинских защитников по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении кафиры обстреляли более 20 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка на Запорожье.

На Херсонском направлении захватчики били по Херсону и его пригородам, а также другим населенным пунктам на побережье Днепра.

Напомним, военные РФ за ночь на 11 декабря выпустили более 50 снарядов по трем общинам Днепропетровщины: поражены дома и электросети.

В субботу, 10 декабря, российские террористы использовали минометы и ствольную артиллерию для ударов по Сумской области: они попали во двор, где проходили похороны.