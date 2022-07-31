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Главная война с Россией За субботу в Донецкой области оккупанты убили еще 3 человека и ранили 8 человек, - Кириленко

За субботу в Донецкой области оккупанты убили еще 3 человека и ранили 8 человек, - Кириленко

31 июля, 2022 воскресенье
08:15
война с Россией

За 30 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Резниковке и 1 в Майдане. Еще 8 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Также он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

  • Напомним, в Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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