За субботу в Донецкой области оккупанты убили еще 3 человека и ранили 8 человек, - Кириленко

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Также он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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