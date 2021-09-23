За сто дней действия льготных правил растаможки "евроблях" бюджет получил около 1,4 млрд грн
За сто дней действия законов об упрощенной растаможке автомобилей на еврономерах в бюджет поступило около 1,4 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Согласно сообщению, за сто дней действия законов Украины №1402-ХІ и №1403-ІХ об упрощенногом таможенном оформлении и налогообложении авто на еврономерах было растаможено около 40 тыс. автомобилей, а общие поступления в бюджет составили около 1,4 млрд грн.
Отмечается, что с 1 июля по состоянию на 22 сентября 2021 года среди таможен лидерами по растамоке "евроблях" стали Закарпатская таможня, где растаможено 7 659 авто, Киевская - 4 163 авто, Одесская - 4 093 авто, Черновицкая - 3 218 авто и Ивано Франковская - 2 361 авто.
В пресс-службе также напомнили, что воспользоваться упрощенным правилам нельзя можно до10 ноября 2021 года, а до 8 февраля 2022 года - участникам боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов.
- Напомним, в Украине с 15 мая вступил в силу закон о льготной растаможке автомобилей на еврономерах.
- Новые правила растаможки автомобилей в на еврономерах начали действовать с 15 июня.
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