За США следят и союзники и противники: Госдеп призвал конгресс принять меры по поддержке Украины
Госдеп обратился с призывом к Конгрессу принять крайне важные меры для продолжения поддержки Украины, подчеркнув, что за этим наблюдают и союзники, и противники США.
С соответствующим заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.
"Хотя мы имеем возможности продолжать поддержку Украины в ее способности защищаться в ближайшей перспективе, мы уже исчерпали значительную часть имеющегося финансирования помощи в сфере безопасности. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что мощное большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине, поскольку речь идет не только об Украине.
"Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Если мы позволим таким авторитарным лидерам, как президент Путин, делать с другими суверенными странами все, что им вздумается, это разрушит весь Устав ООН, и мы будем жить в мире, где такая агрессия может произойти где угодно, когда-либо", - отметил спикер Госдепа.
Он также отметил, что в случае отказа поддерживать Украину, американский народ заплатит более высокую цену.
Кроме того, Миллер подчеркнул, что помощь Украины должна предусматривать, кроме защиты своего суверенитета, также восстановление безопасности и процветание демократии.
"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Наши союзники, наши противники и мир будут следить за этим", - отметил представитель Госдепа.
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