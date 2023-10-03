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За США следят и союзники и противники: Госдеп призвал конгресс принять меры по поддержке Украины

3 октября, 2023 вторник
02:20
Мир Госдеп США

Госдеп обратился с призывом к Конгрессу принять крайне важные меры для продолжения поддержки Украины, подчеркнув, что за этим наблюдают и союзники, и противники США.

С соответствующим заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Хотя мы имеем возможности продолжать поддержку Украины в ее способности защищаться в ближайшей перспективе, мы уже исчерпали значительную часть имеющегося финансирования помощи в сфере безопасности. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что мощное большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине, поскольку речь идет не только об Украине.

"Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Если мы позволим таким авторитарным лидерам, как президент Путин, делать с другими суверенными странами все, что им вздумается, это разрушит весь Устав ООН, и мы будем жить в мире, где такая агрессия может произойти где угодно, когда-либо", - отметил спикер Госдепа.

Он также отметил, что в случае отказа поддерживать Украину, американский народ заплатит более высокую цену.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что помощь Украины должна предусматривать, кроме защиты своего суверенитета, также восстановление безопасности и процветание демократии.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Наши союзники, наши противники и мир будут следить за этим", - отметил представитель Госдепа.

  • 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне сенатом и палатой представителей конгресса Штатов.
  • Президент США Джо Байден в воскресенье, 1 октября, призвал республиканцев конгресса поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине, заявив, что он "устал" от постоянных перепалок, едва не приведших к блокированию работы правительства.
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила , что принятие в США проекта временного бюджета не грозит поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что, несмотря на отсутствие решения в конгрессе США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка со стороны Штатов не ослабла.
  • Ранее Миллер заявлял, что двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
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США
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