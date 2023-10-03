За США следят и союзники и противники: Госдеп призвал конгресс принять меры по поддержке Украины

С соответствующим заявлением выступил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает Укринформ.

"Хотя мы имеем возможности продолжать поддержку Украины в ее способности защищаться в ближайшей перспективе, мы уже исчерпали значительную часть имеющегося финансирования помощи в сфере безопасности. Крайне важно, чтобы Конгресс принял меры", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что мощное большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине, поскольку речь идет не только об Украине.

"Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Если мы позволим таким авторитарным лидерам, как президент Путин, делать с другими суверенными странами все, что им вздумается, это разрушит весь Устав ООН, и мы будем жить в мире, где такая агрессия может произойти где угодно, когда-либо", - отметил спикер Госдепа.

Он также отметил, что в случае отказа поддерживать Украину, американский народ заплатит более высокую цену.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что помощь Украины должна предусматривать, кроме защиты своего суверенитета, также восстановление безопасности и процветание демократии.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Наши союзники, наши противники и мир будут следить за этим", - отметил представитель Госдепа.