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Главная война с Россией За средства волонтеров купили ресурсы спутника и доступ к данным спутниковой группировки по адекватной цене, - экс-советник главы Госкосмоса
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За средства волонтеров купили ресурсы спутника и доступ к данным спутниковой группировки по адекватной цене, - экс-советник главы Госкосмоса

19 августа, 2022 пятница
20:17
война с Россией

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по аэрокосмической деятельности и экс-советник главы Госкосмоса, отметил, что сейчас на Украину работают около 200 спутников, среди них есть несколько десятков радарных спутников, но они все дают худшее качество, чем то, которое мы будем получать от финской спутниковой группировки

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Спутник купить можно, но это нужно делать на этапе, когда он еще производится, и запускать его под собственным флагом. На сегодняшний день все спутники финской компании ICEYE произведены под флагом Финляндии и зарегистрированы в реестре ООН. А мы выкупили ресурсы одного из спутников группировки этой финской компании. То есть полностью можем заказывать его работу в интересах ВСУ. Кроме ресурсов одного спутника, который будет работать только на нас, мы получили доступ к данным всей спутниковой группировки компании", - пояснил экс-советник главы Госкосмоса .

Андрей Колесник добавил, что если спутник, ресурс которого мы выкупили, не будет находиться над территорией Украины, то мы можем использовать снимки других спутников из группировки.

"Что касается цены, то нужно сказать, что до войны мы закупали спутниковые снимки преимущественно с оптических спутников, а с радарных спутников снимки всегда были гораздо дороже. Поэтому, учитывая, факторы увеличения спутников и покупку данных по более дорогой технологии, чем мы покупали до войны, то можно говорить, что цена действительно адекватная", - отметил эксперт-аналитик по аэрокосмической деятельности.

Колесник прокомментировал спутниковые  данные, которые мы получаем бесплатно от стран-партнеров, но работа этих спутников все же небесплатна, а их стоимость оплачивается правительствами стран в рамках военной помощи Украине. Имея большое количество данных с разных спутников, эти снимки нам полезны, но они больше касаются оптического диапазона.

"В общей сложности сейчас на Украину  работают около 200 спутников, среди них есть несколько десятков радарных спутников, но они все дают худшее качество, чем то, которое мы будем получать от финской спутниковой группировки. И это важно для нас, потому что мы будем иметь непосредственный прямой доступ к спутниковым данным, в то время как в рамках военной помощи, мы не получаем стопроцентно напрямую спутниковые снимки, да еще с некоторой задержкой, а здесь мы сможем брать и обрабатывать данные самостоятельно", - отметил экс-советник главы Госкосмоса.

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Общество
Украина
волонтеры и война
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