За средства криптофонда Украина закупила 1 тыс. аптечек для ВСУ на сумму $185 тыс.
Украина закупила 1 тыс. польских аптечек для ВСУ за счет криптофонда Aid For Ukraine
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Продолжаю рассказывать о деятельности Криптофонда Aid For Ukraine. Сегодня для нужд Вооруженных сил Украины получили 1 тыс. военных медицинских аптечек польского производства на общую сумму $185 тыс. Каждая такая аптечка может спасти жизнь нашим защитникам", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что фонд создали криптобиржи KUNA, FTX и блокчейн-компания Everstake в поддержку украинской армии и цифрового киберсопротивления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное