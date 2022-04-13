За средства криптофонда Украина закупила 1 тыс. аптечек для ВСУ на сумму $185 тыс.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.



"Продолжаю рассказывать о деятельности Криптофонда Aid For Ukraine. Сегодня для нужд Вооруженных сил Украины получили 1 тыс. военных медицинских аптечек польского производства на общую сумму $185 тыс. Каждая такая аптечка может спасти жизнь нашим защитникам", - подчеркнул он.



Министр напомнил, что фонд создали криптобиржи KUNA, FTX и блокчейн-компания Everstake в поддержку украинской армии и цифрового киберсопротивления.

Напомним, ранее в Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту.

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