Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат и экс-посол Украины в США и России Владимир Ельченко.

"Я не думаю, что мы должны разгонять "зраду" по этому поводу. Надо дождаться какой-либо информации, мы не можем ничего ни подтвердить, ни опровергнуть факт переговоров. Если они происходят, то там есть множество двусторонних вопросов. В том числе это может быть еще одно китайское предупреждение о неприменении ядерного оружия Россией. Также это может быть использовано американской стороной, чтобы довести до России реальную реакцию США на фронтовую ситуацию. Можно предусмотреть определенные предупреждения о сотрудничестве с Ираном", – отметил он.

По мнению Ельченко, если переговоры действительно проходят, то глава российской СВР Сергей Нарышкин будет рассказывать, как западное оружие затягивает конфликт.

"Понятно, что это никакого влияния на позицию американцев не создаст. Место встречи не имеет принципиального значения, но Турция – это комфортное место для обеих сторон. Такие контакты были всегда. Если кто-то думает, что такие вещи могут обсуждаться за нашей спиной, – так не бывает. Американцы всегда предупреждают и информируют нашу сторону по дипломатическим или другим каналам. Советуются, что бы Украина хотела, чтобы от ее имени было сказано. Никакой закрытости - за спиной Украины ничего не будет", - подытожил дипломат.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что в столице Турции Анкаре проходят переговоры между делегациями России и США.