За слив секретных разведданных: экс-министру обороны Дании грозит 12 лет лишения свободы

Об этом сообщает датское издание "TV2" .

“Я могу подтвердить, что мне предъявлены обвинения по статье 109 Уголовного кодекса за нарушение пределов моей свободы выражения мнений. Я высказался как член парламента по политическому вопросу, и сейчас мне нечего добавить. Но я и думать не мог о том, чтобы сделать что-то, что могло бы сказаться на Дании или интересах Дании”, – сказал Фредериксен.

В своем заявлении он не уточняет, в чем именно его обвиняют.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.