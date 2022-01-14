За слив секретных разведданных: экс-министру обороны Дании грозит 12 лет лишения свободы
Бывшего министра обороны и финансов Дании Клауса Йорта Фредериксена обвинили в сливе тайной информации средствам массовой информации
Об этом сообщает датское издание "TV2" .
“Я могу подтвердить, что мне предъявлены обвинения по статье 109 Уголовного кодекса за нарушение пределов моей свободы выражения мнений. Я высказался как член парламента по политическому вопросу, и сейчас мне нечего добавить. Но я и думать не мог о том, чтобы сделать что-то, что могло бы сказаться на Дании или интересах Дании”, – сказал Фредериксен.
В своем заявлении он не уточняет, в чем именно его обвиняют.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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