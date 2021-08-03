За Шишовым следили, полиция это знала, - Белорусский дом в Украине
Полиция знала о факте слежки за соучредителем Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым, заявляют представители диаспоры
Об этом говорится в заявлении Белорусского дома в Украине.
"Виталий Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине и был главой нашей организации. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020 года, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси", - отметили в диаспоре.
В БДУ отметили, что Шишов занимался организацией проведения акций против режима Александра Лукашенко, обращениями в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают белорусской диаспоре.
"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие сообщения в полицию. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях к похищению и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума ", - рассказали в Белорусском доме.
"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!" - подчеркнули в организации.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке
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