За семь дней полномасштабной войны с РФ погибли более 2 000 мирных украинцев
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч гражданских украинцев, не считая защитников
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Друг познается в беде. Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от подлого и циничного нападения России и Белоруссии, а каждый час - это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников", - говорится в сообщении ГСЧС.
В течение семи дней полномасштабной войны путинская армия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2 тысяч мирных украинцев, не считая военных.
За последние семь дней ГСЧС удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов и эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.
При выполнении заданий погибли 10 спасателей, еще 13 получили травмы.
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