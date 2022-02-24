За Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои, ВСУ взяли в плен оккупантов
В районе Счастья и Станицы Луганской ВСУ взяли в плен захватчиков и оперативно реагируют на действия врага
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны", - отметили в пресс-центре.
Украинские военные оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу.
Счастье находится под полным контролем ВСУ. Во время боев оккупанты понесли существенные потери в живой силе и технике и отступили. Также несколько россиян взяты в плен.
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