За Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои, ВСУ взяли в плен оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны", - отметили в пресс-центре.



Украинские военные оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу.



Счастье находится под полным контролем ВСУ. Во время боев оккупанты понесли существенные потери в живой силе и технике и отступили. Также несколько россиян взяты в плен.

Напомним, ранее сообщалось, что Счастье вместе с Мариуполем вернули под контроль ВСУ.

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