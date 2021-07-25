За самосуд над преподавательницей преследуют ветерана АТО-ООС, получившего на войне инвалидность
Ведро нечистот на преподавательницу медколледжа вылил 45-летний ветеран АТО из города Новоселица (Буковина) Дмитрий Корний
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Получил на войне ранения и имеет инвалидность", - пишет о нем Черновицкий луч.
По словам Дмитрия, преподаватель требовала 300 евро за то, чтобы его сын получил диплом. После этого он написал соответствующее заявление в Нацполицию, но не дождавшись, как он считает, должной реакции, решил облить женщину нечистотами и выложить запись своих действий в сеть.
24 июля 15 правоохранителей пришли к нему с обыском.
Искали ведро, из которого были вылиты нечистоты на преподавательницу, и телефон, на который осуществлялась запись этого действа.
В полиции говорят, что Дмитрий Корний якобы вел себя агрессивно. Также у него, по официальной информации, был изъят незарегистрированный пистолет.
"В городе говорят, чтоу преподавательницы есть родственники в правоохранительных органах, и именно с этим связана такая "игра мускулов" полиции", - отмечает издание.
Подтверждение боевого пути Дмитрия можно увидеть на фейсбуке его жены Адели Корний. Там много фотографий с передовой, датированных 2015-2016 годами.
Дмитрий и Адела Корний (слева) с Яной Зинкевич
Дмитрий Корний со своими детьми. Как видно, человек имеет боевые награды
Дмитрий Корний на фронте (крайний справа)
Также супруги активно занимаются проукраинской общественной деятельностью в составе "Правого сектора".
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