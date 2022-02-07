"За рулем - человек в красном": ГБР обнародовало видео с камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя
В Государственном бюро расследований просмотрели материалы с видеокамер от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП
Об этом идет речь на сайте ГБР.
"Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 был человек в одежде красного цвета", - говорится в сообщении.
Как сообщается, это зафиксировала и последняя на то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполя.
"Замечаем, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения. Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя - пятая - продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ о личности водителя", - уточняют правоохранители.
Следователи ГБР исследовали объемы информации, в частности материалы дела насчитывают более 5 томов.
Также известно, что с начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.
Кроме того, в интернет-издание "УП" был подан запрос о предоставлении всех имеющихся материалов исследования и указать источники их поступления. Сейчас Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.
Отмечается, что стражи порядка допросили свидетелей, в том числе народного депутата, других участников происшествия, полицейских.
"Сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию", - говорится в сообщении.
Намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не имеют.
ГБР призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям.
- Напомним, что 7 февраля на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро повторно вызвали полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание.
- 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что Трухин свозил "черные" наличные из областей в Офис президента.
- Видеозапись с нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
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