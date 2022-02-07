"За рулем - человек в красном": ГБР обнародовало видео с камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя

Об этом идет речь на сайте ГБР.



"Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 был человек в одежде красного цвета", - говорится в сообщении.



Как сообщается, это зафиксировала и последняя на то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполя.



"Замечаем, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения. Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя - пятая - продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ о личности водителя", - уточняют правоохранители.



Следователи ГБР исследовали объемы информации, в частности материалы дела насчитывают более 5 томов.



Также известно, что с начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.



Кроме того, в интернет-издание "УП" был подан запрос о предоставлении всех имеющихся материалов исследования и указать источники их поступления. Сейчас Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.



Отмечается, что стражи порядка допросили свидетелей, в том числе народного депутата, других участников происшествия, полицейских.

"Сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию", - говорится в сообщении.



Намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не имеют.



ГБР призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП, передать ее следователям.

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