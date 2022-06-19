Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в интервью Общественному.

"651 000 детей школьного возраста сейчас вне Украины. 1174 школы под оккупацией", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что с 24 февраля объявили вынужденные каникулы на две недели, а с 14 марта МОН обнародовало рекомендацию и почти 12 800 школ приступили к обучению.

"Да, в смешанном режиме. Были регионы, в которых вообще нельзя было организовывать образовательный процесс. Это прифронтовые области. Но даже на оккупированных территориях мы все равно начали работу. Если взять, например, Херсон, то из 60 директоров школ только двое согласились работать с захватчиками", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

По его словам, МОН справилось с проблемой сохранения образовательных реестров с персональными данными по верификации документов об образовании. Также позволили получать аттестаты через дипучреждения для тех 9- и 11-классников, которые находятся за границей.

Сергей Шкарлет отметил, что провести ВНО во время полномасштабной войны было бы невозможно, поэтому ввели аналог – национальный мультипредметный тест.

"Комплексный мультипредметный тест вместо 3-4 дисциплин. Пишется 120 минут. В случае воздушной тревоги есть возможность спуститься в бомбоубежище, затем дописать", - отметил глава МОН.

Справка

По данным государственного учреждения Институт образовательной аналитики, на начало 2021-2022 года в украинских школах всех типов и форм собственности суммарно обучалось 4 230 358 учащихся.

12 июня в МОН сообщили, что 1 сентября обучение в школах начнется в режиме офлайн только в тех регионах, где будет давать возможность ситуация с безопасностью .

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