За "ресурсный" законопроект №5600 готовы голосовать 230-235 нардепов, - Арахамия

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания фракции "Слуга народа", сообщает Еспресо.TV.



"Мы идем по специальной процедуре. Она предусматривает по 5 правок от каждой фракции. Потом еще есть 90 потенциальных правок на подтверждение. То есть, если сложить все тайминги, то выходит где-то 3 часа рассмотрения. Может быть и быстрее", - заявил он.



По информации источников телеканала "Эспрессо", проголосовать документ одним монобольшинством не удастся из-за влияния на депутатов финансово-промышленных групп. В частности, большую работу ведет бизнес-группа Рината Ахметова – он может сильно "пострадать" после принятия этого законопроекта, потому что увеличивается рента на добычу железной руды и экологический налог. Помогать "Слуге народа" может половина фракции ОПЗЖ, которая подконтрольна Медведчуку (в ОПЗЖ есть депутаты, ориентирующиеся на Медведчука-Рабиновича и Бойко-Левочкина). Также может поддержать часть "Батькивщины" и традиционные соратники большинства - группы "Доверие" и "За будущее".



Рассмотрение законопроекта №5600 несколько раз переносили за неимением голосов. По разным оценкам благодаря ему бюджет может наполниться суммой от 10 до 50 млрд грн.