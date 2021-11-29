За "ресурсный" законопроект №5600 готовы голосовать 230-235 нардепов, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что за "ресурсный" законопроект проголосуют не менее 230 нардепов
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания фракции "Слуга народа", сообщает Еспресо.TV.
"Мы идем по специальной процедуре. Она предусматривает по 5 правок от каждой фракции. Потом еще есть 90 потенциальных правок на подтверждение. То есть, если сложить все тайминги, то выходит где-то 3 часа рассмотрения. Может быть и быстрее", - заявил он.
По информации источников телеканала "Эспрессо", проголосовать документ одним монобольшинством не удастся из-за влияния на депутатов финансово-промышленных групп. В частности, большую работу ведет бизнес-группа Рината Ахметова – он может сильно "пострадать" после принятия этого законопроекта, потому что увеличивается рента на добычу железной руды и экологический налог. Помогать "Слуге народа" может половина фракции ОПЗЖ, которая подконтрольна Медведчуку (в ОПЗЖ есть депутаты, ориентирующиеся на Медведчука-Рабиновича и Бойко-Левочкина). Также может поддержать часть "Батькивщины" и традиционные соратники большинства - группы "Доверие" и "За будущее".
Рассмотрение законопроекта №5600 несколько раз переносили за неимением голосов. По разным оценкам благодаря ему бюджет может наполниться суммой от 10 до 50 млрд грн.
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