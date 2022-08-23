За решеткой в Крыму захватчики держат 14 журналистов, - глава Центра прав человека ZMINA
Глава Центра прав человека ZMINA заявила, что российские оккупанты держат за решеткой в Крыму 14 журналистов
Об этом информируют в телеграмме-канале Медиацентра .
"В Крыму усилились репрессии и список политзаключенных только растет. В том числе и список гражданских журналистов – Ирина Данилович, Вилен Тимерьянов. Таким образом, у нас уже 14 журналистов, которых Россия держит за решеткой", – заявила глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
В российском плену уже полтора года находится журналист Владислав Есипенко.
Сообщается, что 16 февраля псевдосуд во временно оккупированном Крыму приговорил Есипенко к восьми годам лишения свободы. Рашисты обвиняли журналиста в незаконном хранении и перевозке взрывчатки, а также в работе на спецслужбы Украины.
Владислав Есипенко рассказывает о пытках, в частности электричеством, чтобы добиваться его показаний.
Жена политзаключенного просила международное сообщество помочь и повлиять на агрессора – заставить отпустить политзаключенных.
- Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
- 12 марта 2021 года Есипенко был заключен под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля .
- К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
- 6 июля 2021 года оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
- 16 июля 2021 года Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет заключения .
- 6 сентября 2021 года арестованный Россией в оккупированном Крыму фрилансер Радио Свобода Владислав Есипенко заявил , что все показания на этапе предварительного следствия он сделал под пыткой.
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