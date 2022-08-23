Об этом информируют в телеграмме-канале Медиацентра .

"В Крыму усилились репрессии и список политзаключенных только растет. В том числе и список гражданских журналистов – Ирина Данилович, Вилен Тимерьянов. Таким образом, у нас уже 14 журналистов, которых Россия держит за решеткой", – заявила глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.

В российском плену уже полтора года находится журналист Владислав Есипенко.

Сообщается, что 16 февраля псевдосуд во временно оккупированном Крыму приговорил Есипенко к восьми годам лишения свободы. Рашисты обвиняли журналиста в незаконном хранении и перевозке взрывчатки, а также в работе на спецслужбы Украины.

Владислав Есипенко рассказывает о пытках, в частности электричеством, чтобы добиваться его показаний.

Жена политзаключенного просила международное сообщество помочь и повлиять на агрессора – заставить отпустить политзаключенных.