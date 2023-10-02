За разработку вакцины против COVID-19: Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине
В понедельник, 2 октября, лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали ученые Каталин Карико и Дрю Вайсману за их открытия, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19
Об этом сообщили на сайте премии.
Отмечается, что открытие двух лауреатов Нобелевской премии, венгерской и американской ученых, заключалось в модификации нуклеозидных основ. Именно они имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время начавшейся в начале 2020 года пандемии.
Открытие двух лауреатов Нобелевской премии имело решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время начавшейся в начале 2020 года пандемии.
"Благодаря своим новаторским открытиям, коренным образом изменившим наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из самых больших угроз для здоровья человека в наше время", - говорится в сообщении Нобелевской комиссии.
Что известно о лауреатах
Каталина Карико родилась в венгерском городе Сольнок. Получила степень доктора философии в Университете Сегеда в 1982 году и проводила постдокторские исследования в Венгерской академии наук в Сегеде до 1985 года. Затем она проводила докторские исследования в Университете Темпл, Филадельфия, и Университете наук о здоровье, Бетесда. В 1989 году она была назначена ассистентом профессора в Университете Пенсильвании, где она оставалась до 2013 года. После этого Карико стала вице-президентом, а позже старшей вице-президенткой BioNTech RNA Pharmaceuticals. С 2021 года 68-летний ученый является профессором Сегедского университета и адъюнкт-профессором Школы медицины Перельмана в Университете Пенсильвании.
Дрю Вайсман родился в Лексингтоне, штат Массачусетс в США. Получил степень доктора медицины и доктора философии в университете Бостона в 1987 году. Прошел клиническую подготовку в медцентре Beth Israel Deaconess в Гарвардской медицинской школе и постдокторских исследований в Национальном институте здоровья. В 1997 г. Вайсман создал свою исследовательскую группу в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании. 64-летний ученый является профессором Roberts Family по исследованию вакцин и директором Института РНК Пенсильвания.
- 1 сентября, в Нобелевском фонде сообщили , что послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии (включая РФ и Беларусь), будут приглашены на церемонию вручения премии в декабре. Фонд заявил, что стремится включить даже тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии. В МИД Украины отреагировали на это заявление и призвали Нобелевский фонд пересмотреть свое решение и не приглашать послов России и Белоруссии.
- Днем позже все-таки отменили приглашения послов РФ и Беларуси на вручение "Нобеля". Спикер МИД Украины Олег Николенко это решение назвали победой гуманизма.
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